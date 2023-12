Picozzi stronca le diagnosi su Turetta Gli scenari e l' ipotetica perizia

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Filippo, l'ex fidanzato e omicida di Giulia Cecchettin, è stato da molti raccontato come un ragazzo possessivo e ossessivo. Sebbene risulti che il giovane sia andato a confrontarsi con uno psicologo e che, quindi, abbia tentato di cercare aiuto, nulla gli ha fatto cambiare idea sulla 22enne, ormai non più sua partner. Giulia, scomparsa in un sabato qualsiasi e ritrovata senza vita in un canalone, stando a quanto emerge, avrebbe più volte parlato di questi atteggiamenti di controllo di Filippo con le sue amiche. Ma quale può essere una ricostruzione credibile di quanto accaduto? A Quarto Grado, il programma di cronaca in onda su Rete 4, Massimoha provato a fare chiarezza sul caso. "È estremamente difficile capire qual è il momento esatto, il momento in cui questa fragilità si è trasformata in qualcosa di più grande. Ho sentito ...