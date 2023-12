Pezzotto per vedere le partite? Attenzione | cambia tutto | cosa accadrà il 31 gennaio

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Colpo di mano dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni. Il Garante ha definito i requisiti tecnici e operativi per il funzionamento della piattaforma Piracy Shield, con cui vengono bloccati i siti che diffondono illecitamente eventi sportivi live. La piattaforma è dunque funzionante. Spetta ora - spiega l'Agcom attraverso una nota - agli operatori che forniscono l'accesso (ISP) i quali devono oscurare tali siti, su segnalazione dei titolari dei diritti, porre in essere le attività necessarie per rendere operativa la piattaforma. Tali attività devono essere completate entro il 312024. La decisione è stata presa all'unanimità lo scorso 5 dicembre, con la delibera n.321/23/CONS, in esecuzione di quanto previsto dalla legge 14 luglio 2023, n. 93 e dalla propria delibera attuativa n. 189/23/CONS. I requisiti definiti dall'Autorità sono stati discussi e ...