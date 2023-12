Perla rivela in che rapporti è con Vetrone e cos’ha in più di Mirko

Altre News in Rete:

Il concorrente del Grande Fratello si sfoga e rivela l'emozione nascosta: 'Voglio tornare a casa' - Un addio che ha lasciato tutti in lacrime

L'addio commosso di Alex Schwazer Durante l'episodio di lunedì, Alfonso Signorini ha dato spazio alla storia d'amore tra Mirko,e Greta, ma ha anche permesso ad Alex di rivedere la sua famiglia,...

Grande Fratello, Perla rivela: "Ecco in che rapporti sono con Luca Vetrone" Libero Magazine

Grande Fratello, Mirko rivela a Perla: "Ho baciato Greta controvoglia" e poi passano la notte insieme Movieplayer

Grande Fratello, Perla rivela: "Ecco in che rapporti sono con Luca Vetrone"

Se il triangolo Perla-Mirko-Greta sta già creando di per sé molteplici dinamiche e sta facendo discutere molto, ciò che accadrà prossimamente non potrà che rendere tutto ancora più complicato.

God of War Ragnarok Valhalla: rivelato il DLC gratuito con data d’uscita

Durante i The Game Awards è stato rivelato il DLC di God of War Ragnarok, che uscirà molto presto in forma gratuita ...