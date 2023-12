Perché si fa l’Albero di Natale l’8 dicembre?

Leggi su metropolitanmagazine

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Fra le tradizioni natalizie più diffuse al mondo, c’èdi. Addobbato con palline, luci, festoni, dolciumi e ghirlande,diviene solitamente preparato in occasione della festa dell’Immacolata Concezione, l’8. È proprio intorno aldiche ci si riunisce la mattina diper scartare i regali che sono stati disposti ai piedi del. Ma da dove arriva l’usanza di addobbare l’abete per il? Ecco, 5 cose che probabilmente non conosci di questa antica tradizione. Le origini deldisono pagane Le origini deldisono pagane. Sembra infatti che all’origine ...