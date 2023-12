Perché l’Europa paga ancora caro l’addio al gas russo

Leggi su quifinanza

(Di venerdì 8 dicembre 2023)continua a importareparecchio gas dalla Russia. Nonostante le sanzioni e i nuovi accordi con altri Paesi produttori. L’interruzione delle forniture russe decisa da alcuni Stati Ue ha però prodotto effetti negativi sull’intera economia e sull’industria del Vecchio Continente. A certificarlo è la Banca d’Italia, nel rapporto intitolato “Gas naturale e macroeconomia: non tutti gli shock energetici sono uguali”, in cui sostiene che la conseguente crisi del mercato del gas ha prodotto ripercussioni ben più longeve e negative rispetto alle crisi del petrolio. Ecco come e. L’Italia è fuori dalla via della seta cinese: ildel passo indietro e cosa succede adesso. Gase crisi del mercato nell’Ue L’analisi di Bankitalia sottolinea come “un aumento dei prezzi del petrolio ...