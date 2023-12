Perché il daytime di Amici di Maria oggi non va in onda | il motivo

Leggi su tpi

(Di venerdì 8 dicembre 2023)di, mercoledì 8 dicembre 2023, non va insu Canale 5? Ve lo diciamo subito:si festeggia l’Immacolata, e per rispetto del giorno festivo, ildel programma condotto daDe Filippi non viene trasmesso. Una scelta che ormai da tempo vale per tutti i programmi della regina di Canale 5, che decide di interrompersi in occasione delle festività., festa dell’Immacolata concezione di, non va innon solo ildi, ma anche l’appuntamento con Uomini e donne. Di seguito la programmazione pomeridiana di Canale 5 (venerdì 8 dicembre 2023): 13.45 Beautiful; 14.10 Terra Amara; 14.45 La Promessa; 16.55 ...