Perché Apple sposta gli iPad in Vietnam

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilemerge come nuovo polo per le supply chain globali di: una prospettiva sullomento delle risorse di ingegneria chiave dell’ricorda quanto Hanoi sia centrale per il futuro delle catene produttive e di approvvigionamento mondiale. Recenti sviluppi nell’allocazione di risorse e sviluppo prodotto da parte diindicano un importantemento verso il, consolidando così la posizione del Paese del Sudest asiatico come un hub alternativo di produzione al di fuori della Cina. Questo passo strategico è particolarmente evidente nel trasferimento di risorse di ingegneria chiave per l’, rappresentando un cambiamento significativo nella catena generale dell’azienda. Cambiamento che si allinea con una più ampia fuga di ...