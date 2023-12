Altre News in Rete:

Il ministro Tajani: "L'Italia deve dire sì al Mes, ma nel piatto ci vogliono l'unione bancaria e l'armonizzazione fiscale"

... "Non c'è nessunsu di loro, ci mancherebbe. La nostra diversità assoluta è con Marine Le Pen e l'Afd tedesca". Ma il ministro dice anche che le elezioni europee non saranno un problemala ...

Per il veto di Orbán su Kyiv c’è un piano B, ma lui forse si lascia comprare Il Foglio

La prossima Cop29 è senza casa: c'è il veto di Putin sulla sede Avvenire

Il bimbo dalla 'ossa di vetro' muove i passi per la prima volta

A undici anni ha subito 4 interventi chirurgici al AOU Meyer IRCCS di Firenze, e dopo un lungo periodo di riabilitazione ha superato gli effetti di una osteogenesi imperfetta ...

Bini Smaghi: “Sul debito no all’intesa a tutti i costi”

L’economista: «La proposta della Commissione non funziona, meglio rinviare la riforma a dopo le Europee. Per i mercati contano le decisioni della Bce, non il ...