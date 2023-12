Pensioni | tagli ridotti ma solo per medici e infermieri Ma devono lavorare 3 anni in più per non perdere soldi

Leggi su affaritaliani

(Di venerdì 8 dicembre 2023)tre giorni fa tutti ie glid'Italia avevano deciso di incrociare le braccia, sciopero generale per protestare contro ialla Sanità pubblica decisi dal governo Meloni, ma anche per la norma che di fatto gli impediva lo scivolo, vale a dire la pensione anticipata. Ma su questo punto ci sono novità importanti, l'esecutivo - si legge su Repubblica - ha deciso di mettere mano alla manovra. Cambia l’articolo 33, quello chea ledi 732 mila lavoratori pubblici in vent’, tra, dipendenti degli enti locali, insegnanti e ufficiali giudiziari. Un emendamento del governo, bollinato dalla Ragioneria, introduce tre modifiche. Le prime due per tutti, la terzapere ...