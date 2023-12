Pellegatti sbotta | «Si legge solo di duello Inter-Juventus! E il Milan?»

Leggi su inter-news

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Carlo, giornalista tifoso del, hato contro chi afferma che lo Scudetto èun discorso trae Juventus.? Carlo, in collegamento su Radio 24 durante il format ‘Tutti Convocati‘, è apparso abbastanza irritato: «Scudetto? Ilnon c’è, quarto o quinto posto, lo hanno sbianchettato. Sie Juventus come uniche duellanti, boh non lo so. Ancora tutti gli anni si pensa che il campionato si decida nel mese delle castagne. Non si decide adesso, non è detto chee Juventus siano prime anche a febbraio marzo».-News - Ultime notizie e calciomercato- Il presente contenuto è ...