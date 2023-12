Pd e 5s al minimo | Capezzone rivela cosa c' è dietro gli ultimi sondaggi da incubo

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) La notizia è a suo modo clamorosa: nel momento più delicato per il governo (due guerre, qualche incertezza politica, un po' di fibrillazione tra gli alleati, un andamento dell'economia migliore rispetto ai partner europei ma certamente non entusiasmante), le opposizioni non solo non guadagnano terreno ma addirittura arretrano. A certificare la pessima congiuntura per le minoranze è la supermedia YouTrend/Agi, una media ponderata deiEumetra-Quorum-Swg-Tecnè relativi all'arco temporale 23 novembre -6 dicembre. Il risultato è inequivocabile: a fronte di una prestazione molto buona dei partiti di centrodestra (Fdi 28.7%, Lega 9.3%, Forza Italia 7.5%, con la coalizione di governo che, aggiunte le forze minori, si colloca su un ragguardevole 46.7%), i partiti di opposizione vanno decisamente male. Il Pd tocca l'ennesimo record negativo della gestione di Elly ...