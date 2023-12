Patto stabilità | Giorgetti | “Circostanze eccezionali | servono regole eccezionali”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le parole del ministro dell'Economia dopo il vertice Ecofin In Europa di questi tempi "viviamoe riteniamo che serva un periodo transitorio per tenere conto di queste. E speriamo che non si replichino ancora per molto". Lo dice il ministro dell'Economia Giancarlo, a Bruxelles al termine dell'Ecofin che nella notte

Altre News in Rete:

Patto di stabilità , Giorgetti avverte: "C'è una guerra in Europa ". E sul Mes : "Decide la Camera"

Il ministro Giancarlo Giorgetti , con una nota a margine dell'Ecofin a Bruxelles, ha riferito in merito ai progressi fatti sulla riforma deldi, i quali " testimoniano che c'è un riconoscimento del fatto che non siamo in una situazione normale, c'è una guerra in Europa ". In base a questo, ha proseguito il titolare del ...