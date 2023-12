Patto stabilità | Giorgetti | “Circostanze eccezionali | servono regole eccezionali”

Leggi su italiasera

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Adnkronos) – In Europa di questi tempi “viviamoe riteniamo che serva un periodo transitorio per tenere conto di queste. E speriamo che non si replichino ancora per molto”. Lo dice il ministro dell’Economia Giancarlo, a Bruxelles al termine dell’Ecofin che nella notte ha discusso della riforma deldi. L'articolo proviene da Italia Sera.