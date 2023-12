Patto di stabilità | accordo rimandato | si punta a nuovo Ecofin entro l' anno

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Dopo una notte di trattative per trovare unsuldi, la riunione dei ministri europei dell'Economia è finita con un nulla di fatto, come da attese, ed è molto probabile che anche l'incontro in corso oggi non sblocchi la situazione. L'ipotesi è quella di convocare unprima di Natale, dopo il Consiglio europeo previsto per il 14 e 15 dicembre a cui parteciperi capi di stato e di governo. Qualche passo avanti su cui continuare a lavorare è stato fatto, dicono alcuni dei partecipanti, e sul tavolo c'è una nuova bozza preparata da Germania, Francia, Italia e dalla stessa presidenza spagnola: è il testo del compromesso con cui si cerca una soluzione passabile per tutti su come assicurare il giusto equilibrio tra rigore e lo ...