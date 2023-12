Pattinaggio di Figura | Conti-Macii sfiorano la vittoria alle Finals dell’ISU Grand Prix

Leggi su ilfaroonline

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pechino – Nella mattinata europea di venerdì 8 dicembre, al National Indoor Stadium di Pechino (Cina) le Finalihanno mandato in scena il programma libero delle coppie di artistico. Due i binomi italiani impegnati nell’atto conclusivo del massimo circuito didi. Sarae Niccolò(Fiamme Oro), terzi al termine dello short program, hanno pattinato un programma libero superbo. I Campioni d’Europa in carica hanno ritoccato il proprio primato personale, ricevendo un punteggio di 135.58. Sono piaciuti soprattutto i salti lanciati e la combinazione formata da un triplo toe-loop seguito da due doppi axel. Con il totale di 205.88, si sono dovuti inchinare per soli 55 centesimi di punto ai tedeschi Minerva Fabienne Hase/Nikita ...