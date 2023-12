Parigi 2024 | Ministro sport russo | ' approccio Cio inaccettabile | danneggiano Giochi e sport russo'

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Mosca, 8 dic. (Adnkronos) - Il Comitato Olimpico Internazionale (Cio) ha consentito agli atleti russi e bielorussi di partecipare come neutrali ma la Russia ha denunciato le "condizioni discriminatorie" imposte dal Cio per la partecipazione degli atleti russi aidi, imponendo loro di competere in modo neutrale e di non sostenere attivamente l'offensiva ucraina. "Le condizioni sono discriminatorie e vanno contro i principi dello", ha detto ildelloOleg Matytsin parlando all'emittenteiva russa Match Tv. "Stanno danneggiando iOlimpici stessi e non lo...