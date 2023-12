Parigi 2024 | ministro esteri Urcaina | ' Cio da a Russia via libera per trasformare giochi in arma'

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - "Il Cio ha sostanzialmente dato allail viaperle Olimpiadi in un'. Perché il Cremlino utilizzerà ogni atleta russo e bielorusso comenella sua guerra di propaganda. Esorto tutti i partner a condannare fermamente questa decisione vergognosa, che mina i principi olimpici". Così su X ildeglidell'Ucraina, Dmytro Kuleba dopo la decisione del Coio di permettere agli atleti russi e bielorussi di partecipare come neutrali aidi

