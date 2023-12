Parigi 2024 | il comitato olimpico autorizza la partecipazione di russi e bielorussi ma con «bandiera neutrale»

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilinternazionale hato laai Giochi didi atletie bielosotto una. Il divieto divige ancora per gli eventi a squadre e per coloro che hanno sostenuto attivamente l’invasione russa dell’Ucraina. Finora, ha reso noto il Cio, si sono qualificati per la competizione solo undici «atleti individuali neutrali», ottoe tre bielorispetto a una sessantina di atleti ucraini. (in copertina Manifestanti con larussa alla manifestazione contro le sanzioni allaa e contro l’invio di armi in Ucraina organizzata da “Italia ...