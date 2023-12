Oroscopo Paolo Fox weekend 9-10 dicembre 2023 | amore in recupero per Pesci

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Cosa prevedono le stelle nell'diFox del9 e 10? In queste 48 ore la Luna sarà nella casa dello Scorpione, aiutando particolarmente i segni d'acqua. Irecupereranno in, mentre i nati del Cancro avranno maggiori energie da spendere. Approfondiamo nelle seguenti previsioni astrologiche diFox del9-10/12.Fox 9-10 novembre: Ariete, Toro, Gemelli Ariete -: non rivangate le tensioni passate. Emozioni: evitate i contrasti e contenete le spese. Lavoro: sarete pieni di impegni e c'è chi desidera una maggiore stabilità. Salute: dormirete male e vi sentirete stanchi. Toro - ...

