Origi non convince il Nottingham | rischio ritorno per il Milan

Origi non convince al Nottingham Forest: in estate ritorno al Milan

NOTTINGHAM MILAN - Dopo la passata stagionemolto positiva al Milan , con cui un anno e mezzo fa aveva firmato un quadriennale, a settembre Divockera ripartito dal Nottingham ...

Dall'Inghilterra non sono felici di Origi: solo 59 minuti fin qui per il belga Milanpress

Rebic e Origi, un tunnel senza fine: tra Istanbul e Nottingham né gol né assist La Gazzetta dello Sport

Milan: ritornano i problemi, Origi può tornare in rosa

Nonostante sia una cifra gestibile per un club della Premier League, le prestazioni sotto le aspettative di Origi hanno messo in dubbio questa possibilità. Il rendimento dell’attaccante non ha ...

Approdato a settembre in prestito al Nottingham Forest, in estate Origi dovrebbe tornare al Milan. L'esperienza in Premier non decolla ...