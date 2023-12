Ordine d’arrivo sci alpino | risultati e classifica superG St Moritz 2023 | Sofia Goggia infligge distacchi abissali alle avversarie

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023)si impone connelfemminile andato in scena quest’oggi a St.(Svizzera), valevole per la Coppa del Mondo-2024 di sci: nella prima gara veloce della stagione l’azzurra si impone con il crono di 1’16?63. L’italiana conquista il successondo ampia tutte le rivali e chiudendo con un margine di 0?95 sull’austriaca Cornelia Huetter, seconda, e di 1?02 sulla svizzera Lara Gut-Behrami, la quale si accomoda sul gradino più basso del podio. In casa Italia centrano la top ten Federica Brignone, quinta a 1?21, e Marta Bassino, settima a 1?77, mentre vanno a punti Laura Pirovano, 16ma a 2?79 e Roberta Melesi, 29ma a 3?93. Fuori d30 ...