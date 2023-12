Operazioni aeree Usa-Guyana. Messaggio di Washington a Caracas

Leggi su formiche

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le tensioni nella regione sudamericana sono giunte a un punto critico, con gli Stati Uniti che annuncianocon le forze armate guyanesi in risposta alle crescenti preoccupazioni al confine trae Venezuela. Questo sviluppo si presenta come risposta diretta all’annosa disputa territoriale accentuata da un contestato referendum tenutosi domenica scorsa, nel quale i venezuelani hanno votato a favore dell’annessione della Guayana Esequiba, una ricca regione della, al territorio nazionale del Venezuela. Il presidente venezuelano Nicolás Maduro ha promosso questo referendum come una mossa nazionalista, cercando di aumentare la sua popolarità in vista delle elezioni presidenziali dell’anno prossimo. Tuttavia, il risultato ha innescato tensioni con la, che ha interpretato ...