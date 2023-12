Onu | Nel Sud di Gaza nessun posto è sicuro per i civili

Leggi su liberoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023) (Agenzia Vista) New York, 08 dicembre 2023 "Avete sentito la conferenza stampa di Martin Griffiths a Ginevra. Ha detto che, date le operazioni militari e il loro ritmo,per inel sud di, il che, a suo dire, esclude le operazioni umanitarie. Ma, giusto per darvi un aggiornamento su quello che sta succedendo, il Programma alimentare mondiale avverte che la fame si sta diffondendo ampiamente in tuttae che le persone stanno diventando sempre più disperate, cercando di trovare cibo per sfamare le proprie famiglie. Secondo loro, i casi di disidratazione e malnutrizione sono in rapido aumento", le parole di Stéphane Dujarric, portavoce del Segretario Generale dell'Onu nel corso di una conferenza stampa. / Onu Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev