Oncologia molecolare | al Biogem una nuova ricerca sui tumori

Leggi su anteprima24

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Tempo di lettura: < 1 minutoUna diagnosi genetica del cancro al polmone, allo stomaco e al colon, e delle sue mutazioni, nel singolo paziente per consentire terapie mirate. Lacoordinata dal professor Antonio Iavarone, vice direttore del Sylvester Cancer Center dell’Università statunitense di Miami, verrà presentata lunedì alle 15 nell’aula magna di, l’istituto di ricerche genetiche di Ariano Irpino, in provincia di Avellino, presieduto da Ortensio Zecchino. Con Iavarone hanno lavorato Michele Caraglia e Geppino Falco, che guidano, rispettivamente, il team didie di precisione e il laboratorio di staminalità e rigenerazione tissutale di. Larealizzata nell’istituto irpino può offrire importanti sussidi per ...