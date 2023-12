Omicidio Diabolik | la mamma scrive a Nordio | “Allarmante che Petoku sia in comunità | voglio giustizia”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Maria Assunta Piscitelli si rivolge al Ministro dellae mette in risalto alcuni gravi aspetti della burocrazia e lo strano iter che segue laitaliana La fuga di Dorian, un “narcos” di nazionalità albanese che secondo i magistrati riforniva di droga l’organizzazione di Fabrizio Piscitelli noto come, condannato nell’ambito dell’inchiesta della Dda di Roma “Grande Raccordo Anulare” a 12 anni di carcere, e fuggito dalladi recupero di Nola, vicino Napoli, dove stava scontando la sua condanna e dove era stato trasferito dall’autorità giudiziaria nonostante i pareri contrari della procura capitolina, sta creando parecchio rumore e fastidio a Piazzale Clodio, e non solo. Ma sono soprattutto i familiari di Fabrizio Piscitelli ad essere allarmati da questa ...

