Olimpiadi Parigi 2024 | atleti Russia e Bielorussia ammessi ai Giochi

Olimpiadi, sì del Cio ad atleti russi e bielorussi a Parigi 2024 con bandiera neutrale

Gli atleti russi e bielorussi che si qualificano nelle rispettive discipline per ledi2024 potranno partecipare come neutrali, senza bandiere e senza inno in caso di vittoria, alla manifestazione che si terrà l'estate prossima nella capitale francese. È questa la ...

Olimpiadi - Russia e Bielorussia alle Olimpiadi di Parigi: atleti ammessi sotto la bandiera del CIO

PARIGI 2024 - Il Comitato Esecutivo del CIO ha deciso che gli Atleti Individuali Neutrali che hanno guadagnato il pass attraverso i sistemi di qualificazione pr ...

