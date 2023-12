Olimpia Milano | Messina | “Abbiamo fatto ogni tipo di errore | ci manca Mirotic”

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Le parole del coach Ettoredopo la sconfitta dell’contro il Partizan: “E’ ironico che nella terra del grande maestro Asa Nikolicesattamente come raccomandava lui di non fare. Il Professor Nikolic diceva che quando si riempie il secchie di latte non si deve con un calcio rovesciare tutto. Noi siamo diventati professionisti, maestri di questa pratica.giocato 26-27 minuti di grande pallacanestro e poidie ci siamo persi. Quello cheverso la fine del terzo periodo è stato incredibile. Purtroppo non è la prima volta che succede. Possiamo solo cercare di migliorare, lavorando e ...