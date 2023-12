Ok dell' Ecofin al Pnrr | Gava | Riconoscimento alla serietà del lavoro svolto

Leggi su iltempo

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Il Consiglio'Ue ha dato il via libera definitivo ai piani modificati per la ripresa e la resilienza, presentati da 13 Stati membri, tra cui l'Italia. Lo riferisce l'in una nota. I piani rivisti approvati riguardano Belgio, Bulgaria, Croazia, Cipro, Finlandia, Germania, Grecia, Ungheria, Irlanda, Italia, Lettonia, Polonia e Romania. Appresa la notizia, il premier Giorgia Meloni si è detta soddisfatta del risultato, esempio concretoa "" e'"efficacia" delfino a oggi dal governo. Il sìal nuovoè stato commentato anche dal viceministro'Ambiente ea Sicurezza energetica Vannia: “Il via libera ...