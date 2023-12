Occhio | Milan | il Lipsia fa sul serio per Ouedraogo | c'è l'offerta scritta

Altre News in Rete:

Probabili Formazioni Serie A Probabili formazioni fantacalcio

Probabili formazioni della Serie A Da tener d'le nuove stelle che disputeranno il nuovo ... Il Napoli , campione uscente, resta la compagine favorita, ma Juventus, Inter esono pronte a dar ...

Milan, occhio a De Ketelaere: lo manda Maldini Tuttosport

Brambati: "Se la Roma batte la Fiorentina, occhio ai giallorossi. Milan, Pioli ci... TMW Radio

Calciomercato Milan: Guirassy per Gennaio

Se da un lato c'è un Milan che continua a lottare sul terreno di gioco dall'altro c'è la dirigenza rossonera che punta a rinforzare ...

Maignan sulla strada della Roma: salta l’affare da 20 milioni

In tutto questo la Roma monitora il da farsi da una posizione defilata. Dopo i contatti dei mesi scorsi, infatti, i giallorossi non si sono più fatti vivi per il portiere del Monza, ritenendo ...