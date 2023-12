Nuovi palinsesti Mediaset | gennaio 2024 | da C’è Posta per te al Grande Fratello! Tutti i cambiamenti previsti

Leggi su anticipazionitv

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ilsi preannuncia come un anno di grandiper iprogrammi, ritorni attesi e traslochi in vista per i volti noti dell’emittente. In primis tornerà uno degli show di punta di Maria De Filippi, C’èper te, ma non solo, in quanto è previsto fin da ora un altra modifica per la messa in onda delFratello. Inoltre torneranno anche altri programmi molto amati e seguiti dal pubblico, ecco i dettagli. Iper ilI listini di Publitalia per il prossimo anno (– marzo) rivelano tutte le novità cheha riservato al suo pubblico. La prima è la conferma che il ...