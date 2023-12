Nuoto | Simona Quadarella | “Sensazioni migliori rispetto agli 800 | sono ottimista per i 400”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Bis d’argento per: la fuoriclasse azzurra, dopo la piazza d’onore guadagnata negli 800 stile libero, ha fatto lo stesso nei 1500 stile libero nell’ultima gara di questo venerdìEuropei diin vasca corta di Otopeni 2023. L’italiana è stata battuta solo dalla russa naturalizzata francese Anastasiia Kirpichnikova. 15:37.05 il tempo firmato dalla romana che si è dichiarata soddisfatta per la sua prova dopo la gara: “Altre800 e questo mi rendeper i 400 dove penso di poter fare bene – spiega la regina del mezzofondo europeo. La francese è molto forte in vasca corta ma in quella da cinquanta non è così performante: spesso l’ho battuta. Domenica chiudo il 2023 ed il mio pensiero è rivolto alla ...

Altre News in Rete:

**Nuoto: Europei vasca corta, Quadarella argento nel 1500 sl**

Quadarella ha vinto l'argento nei 1500 metri stile libero nel corso della quarta giornata dei 22esimi Europei diin vasca corta in svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. ...

Europei di Nuoto in Vasca Corta, Simona Quadarella è argento nei 1500 stile Il Faro online

Nuoto, Simona Quadarella vince l'argento nei 1500 sl agli Europei! Oro a Kirpichnikova OA Sport

Nuoto, Simona Quadarella vince l’argento nei 1500 sl agli Europei! Oro a Kirpichnikova

Simona Quadarella si deve accontentare dell'argento nei 1500 stile libero agli Europei 2023 di nuoto in vasca corta. Nella piscina di Otopeni, in Romania, l'azzurra classe 1998 non è riuscita a tener ...

Nuoto, altre quattro medaglie per l’Italia agli Europei in vasca corta: doppio argento Razzetti

Nuoto, nuove medaglie per l’Italia agli Europei in vasca ... Al terzo posto invece è arrivato l’ungherese Richard Marton. Soddisfazione anche per Simona Quadrella, che ha vinto la seconda medaglia di ...