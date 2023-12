Nuoto | quattro medaglie per l’Italia nel day-4 di Otopeni | Quadarella e Razzetti bis d’argento Mora di bronzo

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Andate in archivio semifinali e finali della quarta giornata degli Europei diin vasca corta a(Romania). Nell’Aquatics Complexha portato il computo dellea 1 oro, 9 argenti e 2 bronzi, conpodi nel day-4. Pronti, via e perè arrivata la prima medaglia. E’ stato Albertoa prenderla nei 200 misti con il crono di 1:53.09. Un tempo che non ha soddisfatto il ligure, specie per come la gara si è sviluppata. Comunque è arrivato un argento, alle spalle del britannico Duncan Scott (1:50.98). Ilè andato al lituano Danas Rapsys in 1:53.49. Nei 100 stile libero donne Sofia Morini e Chiara Tarantino hanno concluso in sesta (52.71) e settima posizione (52.80) nella gara in ...