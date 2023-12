Nuoto | Morini | “So che devo lavorare ancora tanto” Tarantino | “Speravo di fare un po’ meglio”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Niente impresa per Sofiae Chiaranella finale dei 100 stile libero agli Europei diin vasca corta attualmente in corso a Otopeni, in Romania. Le due azzurre hanno dato tutto, senza però mai riuscire a entrare nella lotta per le medaglia. Alla fineha terminato la prova in sesta posizione in 52.71, mentreha chiuso al settimo posto in 52.80 (nuovo personale). Subito dopo la gara entrambe le atlete sono intervenute davanti ai microfoni di Rai Sport. La prima a parlare è stata Sofia, che ha affermato: “Le altre sono andate davvero forti. Mi dispiace per il tempo perché è buono, ma ieri avevo fatto. So che, soprattutto in ...