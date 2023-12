Nuoto | l’amarezza di Alberto Razzetti | “Senza i 200 misti avrei potuto battere Ponti”

Leggi su oasport

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Una giornata intensa e piena di medaglie per: il ligure, dopo l’argento nei 200, bissa questo piazzamento nei 200 farfalla agli Europei in vascavenendo preceduto solo dallo svizzero Noein grande spolvero. Per l’italiano è arrivato il tempo di 1:50.10, frutto di una prima parte di gara molto buona e del ritorno dell’elvetico nelle ultime vasche. Queste le impressioni dell’italiano in zona mista ai microfoni di Rai Sport: “Ci ho provato, ho visto che ero lì e me la stavo giocando cone ho lottato fino alla fine. Lui è in grandissima forma e si è visto, a me è mancato qualcosa nel finale di gara. Probabilmente se avessi fatto la garai 200me la sarei giocata ancora di più con lui”. Il suo commento sui 200 ...