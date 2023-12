Nuoto | Francesca Fangio | “Il podio era alla portata | ma stanotte sono stata male”

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Niente da fare pernei 200 rana femminili agli Europei diin vasca corta attualmente in corso a Otopeni, in Romania. L’esperta italiana classe 1995 non è riuscita a fare la differenza e ha terminato la gara in sesta posizione con il tempo di 2:21.55, a 5”46 di distacco dvincitrice Tes Schouten. “Non ero tesa, però purtroppopoco bene – ha affermatoal termine della gara davanti ai microfoni di Rai Sport -. Ho avuto crampipancia tutta la notte e stamattina misvegliata che non stavo bene”. La nativa di Livorno ha poi continuato dicendo: “Ho provato a fare finta di niente, a restare concentrata, ma purtroppo è andata così. Mi dispiace perché il ...

