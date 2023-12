Nuoto | Europei vasca corta | Razzetti argento nei 200 misti | oro al britannico Scott**

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Roma, 8 dic. (Adnkronos) - Albertoconquista la medaglia d'nei 200ai 22esimidi nuoto inin svolgimento all'Aquatics Complex di Otopeni, in Romania. L'azzurro ha chiuso la sua gara con il crono di 1.53.09, dietro ilDuncan Scott che ha vinto in 1.50.98. Terzo il lituano Danas Rapsys. E' la nona medaglia italiana.

