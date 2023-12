Nuoto | Alberto Razzetti si tinge d’argento nei 200 misti a Otopeni Oro a Duncan Scott

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Entra far parte dell’album dei ricordi la Finale dei 200uomini degli Europei diin vasca corta di(Romania). Nella piscina da 25 metri rumena l’alternarsi degli stili ha regalato non poco spettacolo e gli atleti sono stati chiamati a trovare la giusta coordinazione tra farfalla, dorso, rana e stile libero al fine della massimizzazione del risultato.si è tintocon il crono di 1:53.09. Una gara un po’ sottotono quella del ligure che ha fatto fatica a trovare il ritmo giusto di nuotata, specialmente nella sua frazione preferita. La rana ha un po’ tradito, che comunque è riuscito a portarsi a casa una piazza d’onore degna di rispetto. La vittoria è andata al britannico, ...

