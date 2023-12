“Norimberga” | Russell Crowe nel cast con Malek e Shannon

Leggi su spettacolo.periodicodaily

(Di venerdì 8 dicembre 2023)(Il Gladiatore) si unisce a Rami(Bohemian Rhapsody) e Michael(Nocturnal Animals) come protagonista di, un dramma storico ambientato nella Germania del dopoguerra. Quando inizieranno le riprese di “”? Il thriller storico sarà ambientato nella Germania del secondo dopoguerra. James Vanderbilt scriverà e dirigerà il film, la cui produzione dovrebbe iniziare nel febbraio 2024. Nuremberg è basato sul libro del 2014 Il nazista e lo psichiatra di Jack El-Hai. I ruoli In Nuremberg,interpreta lo psichiatra americano Douglas Kelley che, secondo la sinossi ufficiale, “ha il compito di determinare se i prigionieri nazisti sono idonei a essere processati per i loro crimini di guerra, e si trova in una complessa ...