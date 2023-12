Non ci resta che il crimine – La serie | anticipazioni terzo e quarto episodio con Giallini | Tognazzi e Morelli

Leggi su spettacolo.eu

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Su Sky secondo appuntamento per Non ciche il– Lacon Marco, Gian Marcoe Giampaoloe il loro viaggio nel 1970: ecco ledelA spasso nel tempo fra il 1970 e i giorni nostri, con l’unica regola di non toccare il passato per non cambiare il presente. E invece, anche questa volta, i protagonisti della nuovaSky Original Non ciche il– Lasi ritrovano a dover sistemare la situazione per far in modo che il nostro 2023 rimanga come lo conosciamo. Dall’8 dicembre disponibili in esclusiva su Sky e in streaming solo su NOW, i due nuovi episodi ...