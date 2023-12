Nollaig è il Natale d’Irlanda

Leggi su linkiesta

(Di venerdì 8 dicembre 2023) In Irlanda il giorno disi dice, ovvero compleanno in gaelico, ed è solo l’inizio di dodici giorni di festa che proseguono fino all’Epifania, i Twelve days of Christmas. Forse anche per onorare questo numero, la sera della vigilia, o comunque in vista del, si organizza il giro dei Twelve pubs for Christmas. Si tratta di visitare dodici pub nella stessa serata, trascorrendo una mezz’ora e bevendo un drink in ciascuno. L’handicap sono le penalità, perché in ogni locale c’è una regola diversa da rispettare, che può anche cambiare da gruppo a gruppo – non chiamarsi con il nome di battesimo, non indicare con il dito, non dire parolacce, camminare come un pinguino, e così via – e chi non la rispetta deve bere un drink di “punizione”. Il tutto indossando il maglione natalizio più pacchiano che si è riusciti a reperire. ...