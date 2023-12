No! Questi video di auto senza controllo sulla neve non sono stati girati a Cortina o a Milano

Leggi su open.online

(Di venerdì 8 dicembre 2023) «sulle Alpi ed è subito un problema». Questo è il breve messaggio che si legge in unche, in seguito ai giorni freddi e alle nevicate che siviste principalmente nell’Europa centrale, ma che in alcuni casi sispinte fino all’Italia, cerca di convincere chi lo vede che le scene siano state riprese a, inmesi tenute d’occhio dall’opinione pubblica in vista delle olimpiadi invernali del 2026, che verranno ospitate proprio dalla perla delle Dolomiti e dal capoluogo lombardo. Nel filmato si vedonoe mezzi pesanti scivolare inesorabilmente su distese di ghiaccio e. Ma un’analisi rivela chedi...