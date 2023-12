Niente Scala | ma pranzo con gli ultimi | Meloni si contizza alla ricerca della normalità

Leggi su ilfoglio

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Cerca Elly disperatamente, mafine si ritrova sempre Giuseppi. Più Giorgiaprova a polarizzare lo scontro con la segretaria del Pd, più il capo del M5s spunta come un fungo: non sei Ram... Contenuto a pagamento - Accedi al sito per abbonarti