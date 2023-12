(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ladi, Federica Schievenin,che aspettava duee di aver perso un figlio, e che le era già successa in una precedente gravidanza. Ora però la coppia aspetta il quarto: «Un altro maschietto»

Altre News in Rete:

Barella, quarto figlio in arrivo. La moglie dell'interista: "Gioie e dolori, abbiamo perso un piccolo e non è la prima volta"

Dopo Rebecca, Lavinia e Matilde, in casa die Federica Schievenin è in arrivo un altro piccolo. Questa volta, come certificano le foto postate su Instagram dalla moglie del centrocampista dell' Inter (i due sono sposati dal 2018),...

Nicolò Barella, la moglie rivela: «Uno dei due gemelli che stavano per nascere ci ha lasciato» Corriere della Sera