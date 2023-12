Nicolò Barella | in arrivo il quarto figlio | “Ma il più piccolo ci ha lasciato | un dolore atroce”

Leggi su thesocialpost

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Gioia eper. Il fortissimo centrocampista dell’Inter e della Nazionale è in attesa della nascita delche la moglie Federica Schievenin partorirà a breve. Sarà il primo maschio dopo tre bellissime femmine. Peccato però che, come rivelato dalla stessa donna in un post su Instagram, la loro felicità sia stata rovinata a quanto pare dalla morte prematura di un fratellino gemello e anche di un altro bimbo qualche tempo fa.Leggi anche: “Mamma quando sarò vecchio verrò da te”: la lettera straziante del11enne di Vincenza Angrisano Il post della moglie diche svela il loro segreto “Siete arrivati insieme ed è stata un’emozione immensa. – questo il post di Federica Schievenin – Durante questo viaggio il più ...