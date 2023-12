NFL 2023 2024 | calendario | risultati e classifiche aggiornate

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Ie ledella stagione NFL. A sette mesi di distanza dal Super Bowl LVII, che ha visto trionfare i Kansas City Chiefs sui Philadelphia Eagles, torna l’imperdibile spettacolo con il football a stelle e strisce. Diciotto settimane di regular season una più combattuta dell’altra, ma alla fine si deciderà tutto nei playoffs. Perché solo in due arriveranno a contendersi il Super Bowl LVIII, in scena domenica 11 febbraiopresso il modernissimo Allegiant Stadium di Las Vegas, Nevada. LENFLAMERICAN FOOTBALL CONFERENCE -AFC EASTMiami Dolphins 9-3-0 Buffalo Bills 6-6-0 New York Jets 4-8-0 New England Patriots 3-10-0 -AFC NORTHBaltimore Ravens 9-3-0 Cleveland Browns ...

