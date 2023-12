(Di venerdì 8 dicembre 2023) Intervenuto in conferenza stampa, Eddiehato lediriguardo il possibile nuovo portiere per il

Altre News in Rete:

Premier: perde il Newcastle, nuovo ko del Tottenham

In vista della decisiva sfida col Milan in Champions League della prossima settimana, ilè stato sconfitto 3 - 0 dall'Everton in un posticipo della 15/a giornata di Premier League.ha ...

Newcastle, Howe allontana voci di mercato: “Pope out 4 mesi, ma siamo apposto” ItaSportPress

Newcastle, Howe: “Pope infortunio serio, out quattro mesi. Non agiremo sul mercato” Mediagol.it

Crisi Tottenham, ko contro il West Ham. Newcastle fermato dall'Everton

Arriva anche il ko a sorpresa del Newcastle, sconfitto con duro 3-0 sul campo dell'Everton ... Frena invece la squadra di Howe, che rimane fuori dalla zona Europa.

Newcastle travolto dall’Everton in vista del Milan

In vista della decisiva sfida col Milan in Champions League della prossima settimana, il Newcastle è stato sconfitto 3-0 dall'Everton in un posticipo della 15/a giornata di Premier League.