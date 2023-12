Nesima | garage utilizzato come deposito di marijuana | arrestato giovane catanese

Leggi su dayitalianews

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Pubblicato il 8 Dicembre, 2023 A condurre il blitz i militari del Comando Provinciale di Catania, con l’ausilio dei colleghi della locale Stazione, che nell’ambito della loro incessante azione di contrasto al fenomeno della circolazione sul territorio di armi e munizioni clandestine, che costituisce un punto di forza per la criminalità organizzata, hanno posto sotto la loro lente d’ingrandimento l’appartamento di un 29enne, in merito al quale avevano ricevuto notizia che nascondesse in casa delle pistole e delle munizioni clandestine. Una volta chiarita la precisa ubicazione dell’appartamento, sito al primo piano di un condominio di, è scattato il blitz che è stato organizzato in ogni minimo dettaglio, al fine di prevenire qualsiasi pericolo sia per i vicini di casa, che per gli stessi occupanti dell’abitazione oggetto ...