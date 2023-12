Nel giorno del femminicidio in hotel | Bergamo torna in piazza contro la violenza di genere

Leggi su bergamonews

(Di venerdì 8 dicembre 2023). Poche ore dopo il presuntodi La Spezia,di nuovo inper dire ancora basta alladi. Venerdì 8 dicembre alle 17 la sezione cittadina di Non una di meno aveva già organizzato un presidio in Largo Rezzara dopo le manifestazioni dei giorni scorsi seguite all’omicidio di Giulia Cecchetin da parte del fidanzato Filippo Turetta. Una cinquantina le persone presenti, donne ma anche uomini, divisi in quattro gruppi che imbracciavano altrettanti striscioni. Uno era quello ormai noto “Per Giulia, per tutte”, uno quello di “Non una di meno” e gli altri due riportavano un triste elenco con i nomi delle donne vittime di. Tra gli interventi al microfono largo spazio proprio al caso di Giulia, la cui ...