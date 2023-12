NBA Freestyle | Il talento sincero di Luka Doncic basterà ai Dallas Mavericks?

Leggi su ilfattoquotidiano

(Di venerdì 8 dicembre 2023), unQuesta notte, ha letteralmente distrutto gli Utah Jazz con una tripla-doppia di portata storica (40 punti, 11 assist, 10 rimbalzi, con 6/12 da tre). Era talmente ispirato, che dava l’impressione (impressione?) di poter minacciare la difesa non appena ricevuta la rimessa di fondo anche a gioco fermo. In generale, si può discutere all’infinito sul suo stato di forma. Si può discutere sull’efficacia del suo stile di gioco che tende a dominare così tanto la palla (e spezzare il ritmo dei compagni) durante i playoff, quando si inizia a difendere per davvero. Sulla sua applicazione in difesa in situazioni di gioco meno dinamiche. E non è che sia sempre così edificante il suo lamento continuo contro gli arbitri dopo qualsiasi penetrazione. Tuttavia, ci sono tutti i segnali che sembrano fare ...