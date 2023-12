NBA Cup 2023 2024 | LeBron irreale | i Lakers passeggiano sui Pelicans In finale sfida ai Pacers di Haliburton

Leggi su sportface

(Di venerdì 8 dicembre 2023) Saranno Los Angelese Indianaa contendersi il primo ‘In-Season Tournament’ della storia dell’NBA. A Las Vegas il giovedì americano ci ha regalato i primi due atti della Final 4 e se da un lato la squadra californiana rispetta i pronostici della vigilia e spazza via i New Orleans, a Est arriva invece la caduta dei Milwaukee Bucks di Antetokounmpo e Lillard. RISULTATI E CLASSIFICHE Onnipotenza cestistica. Pura onnipotenza cestistica, quella che nel secondo quarto dellatraha messo in mostraJames. A pochi giorni dal suo 39esimo compleanno, il fenomeno di Akron, Ohio, mette a referto una prestazione semplicementeche va ben oltre il boxscore, che pur segna 30 punti, 5 rimbalzi, 8 assist e ...